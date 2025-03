Centinaia di nuovi alberi verranno piantati in giardini, parchi e strade: ecco la mappa

Riccione avvia un importante intervento di riforestazione urbana con la messa a dimora dei primi 166 alberi. Le prime piantagioni interesseranno diversi luoghi simbolo della città: i giardini Montanari e Madre Teresa di Calcutta, il parco dei Normanni saranno tra le prime aree, a cui seguiranno interventi nei giardini Giacosa, Brunelleschi e Padre Pio. Altre aree verdi, come quelle dei Lungomare Costituzione e Repubblica, e il viale D’Annunzio, dove è prevista anche una nuova rotatoria con viale Angeloni. La forestazione proseguirà anche in zone come il piazzale Vittorini Elio, la nuova area Aquafan, e lungo i viali Bologna, Cernobbio, Catullo, Diaz, Finale Ligure, Galliano, Gozzano, e Martinelli. Le aree verdi che si trovano in zone più residenziali, come il parco delle Rose e Viole e della Pesa, i giardini Alessandrini e La Malfa saranno oggetto di piantagioni mirate. Nuove alberature anche nelle strade più trafficate della città: i viali Monti, Morciano, Oberdan, Pavullo, Po, Reggio Emilia, Riolo Bagni, Trento Trieste e Vespucci. In viale Milano è in corso la realizzazione di un nuovo tratto di alberata di fronte all’Hotel Mediterraneo.