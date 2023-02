Centinaia di persone al cimitero per l’addio a Enzo Felici

Erano in tanti ieri per dare l’ultimo saluto a Enzo Felici. Lo spiazzo del cimitero nuovo, dove si è svolto il funerale con rito civile, faticava a contenerli tutti. "Riccione - ha detto la sindaca Daniela Angelini, intervenuta al funerale - perde una persona schietta, generosa e solare, un lavoratore capace, un padre di famiglia e un amico per molti". Enzo era tutto questo e "sapeva farsi volere bene". Felici ha lavorato per tanto tempo alla Pascucci. Ieri è come se l’azienda si sia fermata per salutarlo. Era presente anche il titolare, Mario Pascucci, che ne ha ricordato la tempra. Enzo non si tirava mai indietro anche davanti alle sfide più difficili, ha detto, e sapeva fare squadra. L’azienda nei giorni scorsi lo aveva voluto ricordare con poche, ma chiare parole: "Eri colonna. Eri risate. Eri dinamite".

Parole condivise anche dalla sindaca Angelini. "La persona che conoscevo da oltre dieci anni era esattamente così. Diretta e sincera, ma anche divertente e vulcanica, energica e umile. Mi porto nel cuore il ricordo di una persona che ha dato tanto a Riccione. Una città che amava in modo straordinario". Un ultimo ringraziamento la sindaca lo ha voluto fare alla famiglia di Felici, ala moglie Eveline e ai figli Elisa e Lorenzo, per il gesto in memoria del padre e marito, chiedendo di devolvere le offerte a Centro21. Ha preso la parola anche l’amica Lucia Baleani. "Non ci si può arrendere alla morte, ma noi Enzo non vogliamo rassegnarci e continueremo a ricordarti perché la tua amicizia per tutti noi è stato un dono. Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai sprigionato continuerà a sostenerci, rallegrando le nostre giornate. Si dice che la vera amicizia rende inseparabili, e neanche la morte può separare i veri amici".