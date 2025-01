Centinaia in marcia per la pace

Rimini ha inaugurato il nuovo anno con la tredicesima edizione della Marcia della Pace, un evento promosso da Caritas e Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, con il patrocinio del Comune e il coinvolgimento di numerose associazioni. La manifestazione, tenutasi ieri, ha visto la partecipazione di centinaia di persone, unite dal desiderio di costruire un futuro di speranza e fratellanza.

Il ritrovo è avvenuto alle 16 presso il ponte di Tiberio, dove sono stati presentati il messaggio della Giornata Mondiale della Pace e i saluti delle autorità. Per ogni guerra è stata accesa una fiaccola, mentre i bambini hanno ricevuto simbolici “germogli di pace”. Il corteo, guidato dallo striscione “Marcia della Pace” e da una mappa dei conflitti mondiali, ha attraversato Corso d’Augusto per giungere in piazza Cavour. Qui sono stati esposti striscioni con la frase di Papa Francesco: "La pace politica ha bisogno della pace dei cuori". Momenti toccanti sono stati offerti dalla testimonianza siriana di Abdo Hysan e dai racconti sulla situazione a Gaza. Tra i presenti anche la vicesindaca, Chiara Bellini e l’assessora Francesca Mattei.

La manifestazione ha proposto anche riflessioni concrete attraverso cartoline dedicate alla pace, con campagne come “Senza atomica” e suggerimenti pratici per adulti e bambini. La giornata si è conclusa sul sagrato della Basilica Cattedrale con la lettura della “Dichiarazione di Pace”. Alle 18, una Messa solenne presieduta dal vescovo Anselmi ha chiuso la giornata, accompagnata da canti dedicati alla pace. "Iniziare l’anno camminando insieme in nome della Pace è un’esperienza che scalda il cuore", ha dichiarato Mario Galasso, direttore della Caritas diocesana.