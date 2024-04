Centinaia in prefettura: "Basta morire di lavoro"

In centinaia a manifestare davanti alla prefettura per dire basta alle morti sul lavoro. Dopo lo sciopero indetto ieri da Cgil e Uil a livello nazionale, ieri pomeriggio si è svolto il presidio davanti alla sede della Prefettura a Rimini con sindacalisti, amministratori e lavoratori che hanno alzato le bandiere e si sono fatti sentire. Erano presenti le segretarie provinciali delle due organizzazioni: Francesca Lilla Parco per la Cgl, e Giuseppina Morolli per la Uil. I sindacati avevano lanciato un appello anche alle istituzioni per mostrare vicinanza al tema soprattutto dopo la tragedia alla centrale idroelettrica a Bargi, nell’appennino Bolognese. Ha voluto esserci Alice Parma, sindaca di Santarcangelo e con delega al lavoro per la Provincia. Per il Comune di Rimini era presente la vicesindaca Chiara Bellini.

Dopo avere preso la parola davanti ai lavoratori, le due segretarie sono state ricevute dal prefetto per manifestare le preoccupazioni relative alla sicurezza sul lavoro. Quanto accaduto nella centrale idroelettrica è una ferita che non si rimarginerà. Lo sciopero precedentemente indetto dalle due sigle nella giornata di ieri ha visto importanti percentuali di adesione in più settori. Già in precedenza i sindacati avevano esteso lo sciopero generale in tutta la regione, per tutti i settori economici sia pubblici che privati, e per l’intero turno di lavoro di ieri.

Nella provincia riminese stando all’ultimo report dell’Osservatorio Permanente Cgil e Inca Emilia-Romagna, i morti sul lavoro nel corso del 2023sono stati 3, un numero che si è dimezzato rispetto al 2022 quando erano stati sei. Guardando all’ultimo ventennio, dal 2002 al 2023 hanno perso la vita per causa di lavoro 108 persone in provincia di Rimini. Se si guarda ala denunce di infortunio si superano le 5mila nel solo 2023 con 5.053. L’86,4% degli infortuni si riscontrano nel comparto industria e servizi, con percentuali più alte nei settori delle costruzioni, del turismo e del commercio, della sanità e assistenza sociale. Soprattutto in quest’ultimo settore si è passati dalle 300 denunce del 2022 a 373. Per quanto riguarda le malattie professionali da un anno all’altro c’è stata una riduzione del 2,1%. Tuttavia nei primi due mesi di quest’anno, sia le denunce per infortunio sul lavoro che le denunce per malattie professionali sono in considerevole aumento rispetto al medesimo periodo del 2023.

Andrea Oliva