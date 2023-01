"Centinaia prigionieri del parcheggio Flori"

Spettacolare l’incendio del Castello, bellissimi i concerti sui due palchi di piazza Malatesta e piazza Cavour. Meno divertente il finale della serata di Capodanno per qualche centinaia di persone, riminesi e provenienti da altre città, che hanno avuto la malaugurata idea di parcheggiare la propria automobile al multipiano Italo Flori, nell’omonima via. "Siamo rimasti bloccati per più di un’ora – racconta uno dei presenti – tra l’una e mezza e le due e mezza di notte, all’interno del parcheggio, perché si era bloccata la sbarra che regolava i veicoli in uscita. Le abbiamo provate tutte, ma c’è voluta una vita per riuscire a liberarci da quella trappola. E c’è chi è rimasto prigioniero là dentro ancora più a lungo". Come si può immaginare, data la folla oceanica che si era riversata nel centro storico di Rimini per il ’Capodanno più lungo del mondo’, quella sera anche il Flori era stato letteralmente invaso dalle auto, parcheggiate sia nei regolamentari stalli di sosta, sia sui marciapiedi adiacenti. "Abbiamo provato a più riprese a premere il tasto delle chiamate d’emergenza del parcheggio per allertare un operatore della ditta che gestisce l’area – aggiunge una donna – ma senza risultato. A tante richieste semplicemente non c’è...