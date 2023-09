Centinaia senza cattedra. I precari al ministro: "Noi a casa per colpa di un algoritmo"

Primo giorno di scuola, ma non per loro, precari "per colpa di un algoritmo". La protesta degli insegnanti riminesi arriva fino al ministero della Pubblica istruzione e del merito guidato da Giuseppe Valditara. In centinaia da giorni si ritrovano nelle varie chat per capire come muoversi. Come già annunciato cercheranno di procedere per vie legali, ma fin d’ora bussano al ministero con un documento che stanno facendo girare nel resto d’Italia intercettando centinaia di condivisioni. Sono più di 600 i colleghi che lo hanno fatto proprio. Il comitato degli insegnanti lamenta "una lotta di sopravvivenza tra i precari della scuola che, avvicinandosi settembre, subiscono l’assegnazione delle supplenze in modalità sempre più punitive rispetto alla categoria". Per i precari l’algoritmo e il sistema delle assegnazioni ha generato il "caos con supplenze attribuite a docenti già in ruolo o in assegnazione di anno in prova che non avrebbero potuto assumere l’incarico". Il comitato chiede che venga modificato l’algoritmo risalente al periodo in cui era ministro la Azzolina. Sono centinaia ad essersi trovati senza una cattedra, sperando che d’ora in poi arrivi una chiamata per una supplenza. Alcuni istituti hanno già iniziato a cercare i precari per chiudere qualche ‘buco’ che si è creato nel sostegno, ma la cosa è limitata alle elementari. "Il coordinamento dei docenti chiede che si agisca in una logica meritocratica, equa e trasparente. Si chiede una programmazione dell’algoritmo che applichi tali principi alla piattaforma utilizzata per le assegnazioni delle supplenze".

Intanto gli istituti hanno colmato i vuoti negli organici dopo le rinunce che decine di prof avevano presentato perché residenti in altre province o regioni. Troppo costoso arrivare a Rimini e viverci, così hanno rinunciato al posto di ruolo. Sarebbero un centinaio i posti riassegnati all’ultimo minuto con l’entrata in servizio ad inizio settimana. C’è anche il rovescio della medaglia. Diversi professori riminesi entrati di ruolo grazie ai concorsi recenti, si sono visti assegnati in istituti distanti centinaia di chilometri nel resto della regione. Sono fioccate le rinunce. Insegnanti con famiglia e bambini piccoli hanno reputato un sacrificio troppo grande prendere servizio in luoghi dove si rendeva necessario affittare un alloggio. Le chiamate ai sindacati da parte di rinunciatari sono continue.

Andrea Oliva