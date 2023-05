Cento allievi in concerto

Partiranno domenica e proseguiranno fino al 21 maggio i saggi-concerto di fine corso dell’Istituto musicale di Riccione Gaspare Tirincanti. Musica per la città avrà come palcoscenico il Palazzo del Turismo, dove si esibiranno oltre cento allievi con un repertorio che spazia dalla musica classica del passato a quella popolare, fino al genere pop dei giorni nostri. I concerti saranno gratuiti, per chi lo desidera è prevista una libera offerta da devolvere all’Associazione Centro 21. La kermesse musicale si terrà alle 17,30 e avrà come strumenti base il pianoforte, la chitarra moderna e il violoncello, mercoledì appuntamento con il saggio delle classi di chitarra e flauto traverso. Stesso orario giovedì 18 per le classi di batteria e musica d’insieme e, venerdì 19 per quella di canto. (Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, 0541649283 o 3393048499 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19).