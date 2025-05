È stata inaugurata ieri e si potrà visitare fino al 12 ottobre al Museo del Francobollo e della Moneta, in piazzetta Garibaldi 5, la mostra numismatica temporanea ’Aurea Libertas. Cento anni di monete d’oro a San Marino’.

La mostra celebra i cento anni dalla coniazione delle prime monete d’oro della Repubblica, quelle da 10 e 20 lire del 1925 modellate dall’artista Melchiorre Fucci e coniate presso la Regia Zecca di Roma. Questa, pur importantissima dal punto di vista storico e dell’identità nazionale, fu tuttavia un’emissione sporadica e solo nel 1974 San Marino riprese a coniare con continuità monete d’oro denominate in scudi e, più di recente, in euro affidandone la modellazione a grandi artisti italiani e internazionali e creando un’autentica galleria di capolavori in metallo prezioso.

La mostra presenterà al pubblico una selezione di punzoni, modelli d’arte e bozzetti d’autore dai quali sono state tratte le monete in oro sammarinesi.