Cento appartamenti a Rivabella. Il nuovo piano divide il quartiere

Nuovi appartamenti e cemento, oppure un’occasione per riqualificare il quartiere? Diversi residenti della zona di via Coletti guardano alla prima ipotesi e non sono affatto contenti del piano particolareggiato denominato via Coletti, presentato da un privato: "Sarà l’ennesima colata di cemento su Rivabella". I residenti lo dicono sottolineando alcuni numeri: "Perdita di spazi verdi pari a ben 31mila metri quadrati, che nel caso specifico verranno cementificati con 4 palazzine e 100 appartamenti. Il piano coinvolge anche l’aspetto sociale che non può essere trascurato. L’urbanizzazione accelerata e scellerata sta compromettendo la qualità della vita degli abitanti". Il Comune, tuttavia, non ci sta a passare per chi sposa il cemento e la rendita immobiliare sovraffollando le aree ancora libere della città. Innanzitutto, precisano dal municipio, la cosiddetta ‘area ex orti’ non è pubblica. Tradotto, non è il Comune che decide cosa farne, ma la proprietà. Inoltre quell’area è da tempo pianificata urbanisticamente (dal ’99, mentre il piano risale al 2010) e dunque provvista di titoli edificatori, secondo legge. Il privato può costruire e nessuno glielo può impedire. In origine le previsioni urbanistiche erano anche peggiori per l’impatto previsto. Il proprietario poteva contare su 12.500 metri quadrati di superficie utile. Nel 2011 il Comune ha proposto di rivedere le previsioni. Passano gli anni e l’11 marzo 2016 si arriva alla sottoscrizione del nuovo accordo di pianificazione che comprende una superficie utile di 7mila metri quadrati (con 5.500 metri quadrati in meno rispetto alle previsioni iniziali), e un’altezza massima di 15 metri (contro 19,50 previsti), eliminando la strada carrabile inserita nel precedente piano, sostituendola con verde pubblico. Ne verrà un’area a parco di quasi 9.700 metri quadrati che in precedenza non c’era. Inoltre due anni fa sono stati inseriti anche parcheggi pubblici al servizio dell’erea e non solo delle future proprietà.

Riassumendo, se è vero che su un’ampia area oggi inutilizzata nasceranno un centinaio di appartamenti, è anche vero, ribattono da Palazzo Garampi, che le previsioni urbanistiche sarebbero state molto più impattanti. Per di più il privato può costruire e il Comune può solo contrattare le particolarità dell’intervento urbanistico ma non impedirlo, sottolineano dal municipio.

Andrea Oliva