Cento artigiani riminesi all’incontro col Papa

Un centinaio di soci di Confartigianato Rimini in udienza da Papa Francesco. "L’uso delle tecnologie ha accresciuto le possibilità, ma è importante che non finiscano per sostituire la fantasia dell’uomo. Vi incoraggio ad essere artigiani di pace". ha concluso il pontefice. "È stata una giornata significativa – commenta il segretario di Confartigianato Imprese Rimini, Gianluca Capriotti – Dal Papa abbiamo ascoltato parole che ci sostengono nell’impegno a definire un modello di sviluppo sostenibile e a misura d’uomo. In più abbiamo vissuto una giornata fra amici imprenditori, confrontandoci sull’attualità e sulle priorità alle quali l’associazione deve rispondere".