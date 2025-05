Cento attori per sette giorni

Una settimana di festa per Santarcangelo: dal 27 maggio al 2 giugno, il teatro Lavatoio alza il sipario per una maratona artistica che vedrà la città animarsi con più di cento giovani attori. Nove spettacoli in sette giorni nel calendario di eventi organizzati dal Centro La valigia dell’attore che conta di portare sulle seggiole del Lavatoio più di mille persone, tra pubblico e addetti ai lavori.

Si parte il 27, 28 e 29 maggio con Cenerella e L’Atlante delle emozioni diretto da Isabella Pieroni, mentre il 30 andrà in scena Inside Actors (Dentro la testa di un’attrice) diretto da Samuele Sbrighi. Il 31 maggio il circuito LVDA vedrà il debutto alla regia di Mara di Maio con lo spettacolo di Moliere, Le Intellettuali.

L’1 e 2 giugno chiusura col botto: nel pomeriggio gli spettacoli degli allievi e dei primavera Nel mondo di Oz e Cyrano con i giovani dell’Academy guidati da Isabella Pieroni e Luca Canarecci, mentre alle 21 la compagnia ufficiale LVDA porterà in scena la commedia È gia passato, diretta dalo stesso Samuele Sbrighi.

Come sempre il consiglio, spiega il direttore del centro, è quello di affrettarsi per acquistare i biglietti in prevendita visto che l’anno scorso i biglietti sono finiti in pochi giorni. Per info chiamare o scrivere al 329.0118144.