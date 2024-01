Cento candidati per un posto di lavoro in municipio

Cento candidati per alcuni posti di lavoro in Comune. In realtà per ora un posto solo, ma quanti saranno giudicati idonei resteranno in graduatoria, per future assunzioni. È iniziata, come segnala lo stesso sindaco Filippo Giorgetti, la procedura "per assumere figure amministrative". Si tratta, spiega il primo cittadino, "di una procedura innovativa che crede nella formazione prima ancora della selezione, circa cento giovani che si mettono in gioco". Le ben 64 ore di formazione attuate dall’ente comunale saranno tenute da un funzionario dell’ente stesso.