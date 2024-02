Cento chili di rifiuti raccolti al parco

Una trentina di volontari e un centinaio di chili di immondizia raccolti. E il ‘bottino’ che i cittadini hanno racimolato a fine mattina dopo le pulizie nel parco del Castello degli Agolanti. L’iniziativa è stata organizzata da Be Kind To Nature assieme a Futuro Verde Aps e Fondazione Cetacea. All’iniziativa ha preso parte anche l’assessore all’Ambiente, Christian Andruccioli. "Siamo immensamente grati a tutti i partecipanti che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per rendere il nostro parco un luogo più pulito e sicuro", dice Michael Balleroni, fondatore di Be Kind To Nature. Soddisfatto anche Alessandro Romano, vicepresidente di Futuro Verde Aps: "Una mattinata per condividere con famiglie e cittadini il desiderio di costruire una città più verde e quindi più vivibile, un impegno concreto a favore della nostra comunità per migliorare ciò che ci circonda". La partecipazione di Fondazione Cetacea era più che mai appropriata, sottolinea Sauro Pari. "La quantità di rifiuti raccolti testimonia ancora una volta come il problema dell’inquinamento del mare non derivi affatto soltanto delle attività lungo la costa o nel mare stesso ma soprattutto dall’entroterra. Un rifiuto abbandonato su un terreno prima o poi va a finire in mare".