Cento coppie scendono in campo per tre giorni di sfide a padel

Sport e solidarietà, per un evento di padel, a sostegno delle persone e delle comunità colpite dall’alluvione. A organizzarlo è il dal Movimento padel femminile e Tpra Fitp. Tre giorni sui campi del Sun padel di Riccione, a partire dalle 18 di oggi fino a domenica, dove si disputeranno tre tornei Femminile open, entry level e misto. Le coppie iscritte sono ben 102, di cui 54 femminili e 48 miste che si sfideranno in partite a gironi. L’associazione sportiva è nata nel 2021 da Patrizia Pedini, Letizia Mazia, successivamente affiancate da Giovanna Carboni, e vanta importanti obiettivi ottenuti nei tornei organizzati nell’anno in corso. L’ingresso è libero.