Cento espositori per i due weekend dei Santi

Oltre 100 espositori per il doppio weekend di fiere, Santa Apollonia, patrona di Bellaria Igea Marina, e San Valentino. La ’prima volta’ a firma della società Eventi l’Accento. Inaugurazione ufficiale sabato alle 10, quando apriranno tutti gli stand e le aree fieristiche che animeranno il centro, viale Paolo Guidi e le vie limitrofe. Tra le attrazioni, la tradizionale Osteria d’la Pulogna in piazza Don Minzoni, gestita dalle locali associazioni Banca del Tempo e Pro Loco con gli Scout: sotto un grande tendone, accoglierà i visitatori dalle 12 alle 21, sia sabato che domenica, con tipiche ricette del territorio. Non solo: area street food in piazza Matteotti, dove dalle 17 alle 22 di entrambe le giornate ‘Flottageddon per Sant’Apollonia’, con dj set, toro meccanico, giochi e "delizie per tutti i palati". La manifestazione ospiterà numerosi espositori e allestimenti promossi dalle associazioni del territorio; tra queste, la mostra collettiva di pittura e fotografia allestita dall’associazione Bell’Arte presso la Biblioteca, lo stand della Protezione civile e quello del Circolo Nautico.

Tra le novità il ‘Borgo Magico’ a tema Harry Potter, in via Perugia insieme all’Esposizione Mercato dei Ricordi, aperta nel pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di domenica. Domenica pomeriggio alle 16.30, alla tensostruttura di piazza Don Minzioni l’Uva Grisa presenterà ‘Storie e Canti dei Pescatori di Bellaria Igea Marina’, con le letture di Angela Leardini e Giorgia Nespoli. Poi serata con la ‘Maruscheda’, festa su prenotazione i cui partecipanti saranno invitati a portare il proprio vino. Per i giovanissimi Luna Park in piazza del Popolo, dal 7 al 16 febbraio; giornate promozionali dedicate ai bambini residenti il 7 e 13 febbraio. "Un grande ringraziamento a L’Accento e a tutti coloro, in particolare al mondo associativo, stanno lavorando per offrire alla città una grande Fiera, appuntamento consolidato cui abbiamo voluto dare una ventata di freschezza nel rispetto della sua identità. Ricordando l’appuntamento del weekend successivo, quella Festa di San Valentino in cui non mancheranno sorprese, a partire dall’evento, pensato soprattutto per i giovani, Ageless Music Party, che sabato 15 animerà il cuore commerciale di Bellaria con i dj set firmati Giorgio Paganini, Ramiro Astolfi e Valentina Gori", spiega l’assessore alle Attività Economiche Milena Casali. "Siamo onorati di organizzare un evento così significativo per la comunità – dichiara Alberto Tura, de L’Accento –. Il nostro obiettivo è valorizzare le tradizioni locali introducendo elementi di novità che possano attrarre visitatori di tutte le età".

