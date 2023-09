Cento famiglie dicono addio al Reddito

Addio Reddito di cittadinanza. Il giorno è arrivato. Da oggi un centinaio di percettori del sussidio nel comune di Rimini dovranno fare a meno dell’aiuto che fino a ieri è arrivato dallo Stato. Il Comune stima in un centinaio i nuclei famigliari che dovranno fare a meno del contributo. Pochi se confrontati con altre città d’Italia, soprattutto a sud, dove l’incidenza della manovra del governo ha ben altre conseguenze. Tuttavia a Palazzo Garampi sono preoccupati perché potrebbero ritrovarsi cento famiglie bussare agli sportelli dei servizi sociali. "E’ un momento economico complesso - dice l’assessore Kristian Gianfreda -, le politiche attive del governo devono essere realmente funzionanti, sennò rischio bomba sociale". L’azione del governo prende in considerazione la categoria di soggetti cosiddetta ‘occupabile’, compresa nella fascia dai 30 ai 59 anni. Da oggi dovranno fare a meno del sussidio a meno che non abbiano un Isee inferiore a 6mila ero, cosa che li farebbe rientrare nella fascia per chiedere il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), un assegno alternativo previsto dall’Esecutivo ridotto a 350 euro mensili per un massimo di 12 mensilità ed emesso solo a condizione che i beneficiari partecipino a misure di ‘attivazione lavorativa’. Nel comune erano in totale 693 i nuclei famigliari percettori del Reddito, a cui togliere da oggi un centinaio di famiglie. I 590 continueranno a percepirlo perché ancora nei requisiti, trattandosi di famiglie con minori, disabili o over 60. Il Reddito di cittadinanza rimarrà in vigore fino al primo gennaio, poi verrà eliminato lasciando il testimone all’Assegno di inclusione. "Penso che concettualmente sia giusto spinger sull’acceleratore delle politiche attive anziché su quelle assistenziali - riprende l’assessore Gianfreda -, che devono concentrarsi per lo più sulle categorie più fragili, che non sono nelle condizioni di poter lavorare e che vivono in stati di vulnerabilità. Tuttavia la situazione economica attuale risente di una congiuntura complessa. Il turn over delle assunzioni non è così agile. La piattaforma digitale Sisl del Governo per incrociare domanda e offerta lavorativa, deve lavorare a pieno regime".