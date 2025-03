Cento giorni e una notte... da leoni

‘Chiusa una porta si apre un prosecco (-100 giorni)’. Le t-shirt mostrate dai ragazzi e dalle ragazze che nella giornata di lunedì hanno invaso il centro di Riccione, lasciavano poco spazio ai dubbi. Cento giorno alla maturità, un’occasione per fare festa e per alcuni di esagerare con l’alcol dopo una giornata passata tra ristoranti, aperitivi e discoteca. Il bollettino di giornata riporta almeno una dozzina di casi di giovani che hanno dovuto ricorrere alle cure del personale in ambulanza all’esterno del Cocoricò nel corso della notte. Un presidio medico non obbligatorio, voluto dal locale per poter prestare assistenza nel caso in cui fosse necessario. Nessuno dei giovani presi in carico è stato trasportato in Pronto soccorso, e la festa è proseguita fino al mattino. Per il resto non sono stati segnalati problemi o atti vandalici in centro dove l’esercito dei maturandi si è presentato già nel pomeriggio di lunedì.

La maggior parte dei ragazzi proveniva dalle Marche, in modo particolare dalla provincia di Pesaro-Urbino. Avevano pranzato con i compagni di classe e i professori in diversi ristoranti di Pesaro, prima del trasferimento a Riccione. A curare la logistica e gli spostamenti con i pullman gli organizzatori dell’evento. Ai giovani in arrivo dalle Marche si sono aggiunti altri maturandi provenienti da altre zone della Romagna e anche dalla stessa Riccione. Stando ai numeri forniti dagli organizzatori, in città si sono radunati circa 3mila studenti. Una marea umana che si è fatta sentire in città, diventando una colonna sonora insolita, spazzando via un tranquillo lunedì di marzo.

La prima tappa era viale Ceccarini. Qui era stata organizzata una festa al Mammamia, Primadonna e Blue Bar. Il viale è stato occupato dalla marea di giovani, tra dj set, con la musica che invadeva il ‘salotto’ e la voglia di spaccare il mondo, ma solo simbolica, visto che danni e problemi non sono stati segnalati.

"L’evento è andato benissimo - racconta Mauro Bianchi per Mammamia -. Ho visto bei giovani, che si sono divertiti. Viale Ceccarini piena di ragazzi e ragazze era molto bella. Stiamo già pensando a come rendere questo appuntamento ancora più bello per il futuro e farlo diventare un evento di sistema il prossimo anno". Ci stanno pensando anche gli organizzatori che vorrebbero trasformare i 100 giorni riccionesi in un evento nazionale, richiamando studenti da buona parte dello stivale. Intanto venerdì si concede il bis. Altra maxi festa, prima in centro poi sotto la Piramide, questa volta con i maturandi provenienti per la maggior parte dall’Emilia e dal resto della Romagna.

