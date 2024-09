Cento milioni dalla MotoGp. Si punta al bis

Quasi cento milioni di euro portati sul territorio dal Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini disputato nel weekend scorso. Per l’esattezza 98 milioni quando nel 2023 furono 80. Il calcolo è presto servito, a una manciata di giorni dal record di spettatori nei tre giorni di competizioni, oltre 163mila ingressi al circuito. Numeri che fanno venire l’acquolina agli operatori del comparto turismo in attesa del bis. Quest’anno dal 20 al 22 settembre la MotoGp tornerà a Misano per un altro Gran Premio denominato dell’Emilia Romagna. Un’occasione speciale per riempire alberghi, ristoranti e portare altre decine di milioni di indotto in riviera. Ma pensare di ripetere i numeri record del primo Gp significherebbe volare troppo alti. Tant’è che le stime fatte dagli organizzatori sono molto più prudenziali e tengono in conto una serie di fattori. "I prossimi giorni saranno importanti - spiegano -, insieme alle previsioni meteo, ma l’obiettivo ambizioso è di una partecipazione intorno agli 80mila spettatori nel weekend". Sarebbe la metà di quanto appena visto. Gli organizzatori devono fare i conti con un Gran Premio poco distante, a Cremona su un tracciato nuovo di zecca, atteso nel medesimo fine settimana, dal 20 al 22 settembre. E’ qui che si disputerà il campionato di Superbike. Potranno arrivare a Cremona fino a 30mila spettatori e tanti hanno acquistato i biglietti prima che si sapesse del secondo Gran Premio di MotoGp a Misano. Ma la Riviera e il circuito Marco Simoncelli restano una metà apprezzata dagli appassionati. Gli ingredienti per fare bene ci sono tutti: il rilancio di Bagnaia, l’organizzazione, l’offerta della Riviera. "C’è margine per fare ancora di più - dicono gli organizzatori -. La MotoGP ha potenzialità per dare ulteriore impulso economico al territorio e dovremo lavorare tutti insieme per questo obiettivo sfidante".

Andrea Oliva