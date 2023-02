Cento volontari in maschera per aiutare l’emporio solidale

Ci saranno anche loro oggi, alla grande festa di Carnevale a Santarcangelo. Volontari e sostenitori di Uiè da magne, l’emporio solidale che ha aperto i battenti a ottobre a Santarcangelo, sfileranno in maschera con speciali costumi per sensibilizzare il pubblico e chiedere un aiuto a sostegno dell’attività. L’emporio è stato aperto per permettere alle famiglie più in difficoltà (segnalate e in alcuni casi già seguite dai servizi sociali) di fare la spesa gratuitamente. "Un servizio completamente nuovo, che sta andando bene: grazie alle donazioni fin qui ricevute stiamo aiutando oltre 60 famiglie – spiega Giorgia Spada, responsabile di Ven éulta (il gruppo di volontari che gestisce l’emporio) – Arrivano costantemente aiuti dalle associazioni che hanno sposato la nostra causa, come la Pro Loco e il Lions, ma le offerte di aziende e anche dei privati iniziano a scarseggiare". Ecco perché volontari e sostenitori oggi saranno al Carnevale, indossando costumi realizzati (con materiali di riciclo) dai bambini, che sfileranno con loro. "Saremo un centinaio, mascherati da prodotti alimentari e per l’igiene. Che sono le cose di cui abbiamo bisogno all’emporo. I bambini lanceranno caramelle donate dagli sponsor (i locali Fuoricentro e Arcangelo, la Coop, Valore Romagna, l’azienda agricola Biondi). E con noi, mascherati, ci saranno pure alcuni assessori". L’obiettivo "è quello di far conoscere l’attività dell’emporio solidale – conclude Giorgia Spada – e spingere sempre più persone a contribuire con le loro donazioni. Vogliamo fare in modo che la festa sia anche l’occasione per promuovere la solidarietà".