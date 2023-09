Cento weekend in vacanza grazie a Riccione Piadina

Sono cento i weekend a Riccione vinti con il concorso Grand Hotel Riccione Piadina, che ha fatto vivere i giorni scorsi all’insegna del gusto e del divertimento tra riviera e scoperta del primo museo al mondo della piadina romagnola. Tra i vincitori del concorso spicca Carlo Menozzi, entrato nel Guinnes World Record per avere vinto più concorsi a premi del mondo. Da oltre trent’anni ha affinato metodi e strategie fino a vincere 12mila premi tra cui 15 auto, 440 telefonini, 41 biciclette e tantissime altre cose. Un hobby decisamente curioso che lo porterà nuovamente al Piadina Experience in occasione della prossima serata dedicata ai vincitori il 28 ottobre. Da vero professionista Menozzi ha vinto tre weekend. L’iniziativa si è conclusa in bellezza in compagnia del titolare Roberto Bugli e di tutto lo staff con brindisi e cena nell’Osteria Riccione Piadina, accanto al polo produttivo.