Centomila euro per i poveri: "Basta presentarsi negli uffici"

Centomila euro destinati dalla giunta riccionese alle persone meno abbienti. Per ottenere l’aiuto non servirà presentare una domanda. Saranno gli assistenti sociali a prendere in cura la persona e pianificare un progetto di sostegno personalizzato. Il contributo ottenuto servirà per pagare le bollette, gli affitti, la spesa o le rette degli asili. Il fondo è destinato ai riccionesi in difficoltà con un Isee inferiore a 8.500 euro. Chi si trova in queste condizioni dovrà semplicemente recarsi nella sede comunale di via Flaminia 41, dove si trovano gli uffici del settore Servizi alla persona, e richiedere di potere accedere al sostegno. Un assistente sociale prenderà in carico la persona. "Abbiamo scelto di semplificare le procedure, che spesso rappresentavano un ostacolo, in maniera conforme al Regolamento comunale" spiega l’assessora alla Famiglia, Marina Zoffoli (Nella foto). "Gli assistenti sociali valuteranno ogni situazione personale e familiare per pianificare un progetto di sostegno adeguato e, se necessario, prolungato nel tempo. A questo fondo verranno aggiunte ulteriori risorse di sostegno. Tanti riccionesi stanno attraversando un momento difficile e riteniamo che sia necessario che l’amministrazione garantisca un aiuto concreto". I centomila euro arrivano dagli introiti dell’addizionale Irpef, reintrodotta dall’amministrazione Angelini. Ed è questo l’elemento su cui polemizza la consigliera comunale della Lega, Elena Raffaelli. "La giunta Angelini avara con i più deboli? Dei 2 milioni e 800mila euro derivanti all’introito dell’addizionale Irpef solo 100mila euro saranno destinati a riccionesi in condizioni di disagio. È fin troppo ovvio che la cifra messa a disposizione dall’amministrazione è poca cosa se destinata a esigenze così articolate". Ora resta da capire quante siano le persone con un Isee inferiore a 8.500, che possono accedere al contributo. "Vogliamo vederci chiaro. Chiederemo l’indizione della commissione competente, a cadenze fisse".

Andrea Oliva