"Centrale eolica, il confronto continui Va ridotto l’impatto visivo dalla costa"

"Bene l’allontanamento della centrale eolica in mare oltre le 12 miglia, ma c’è altro da fare". Il senatore dei cinquestelle Marco Croatti accoglie con favore il lavoro che Energia Wind sta conducendo per presentare un nuovo progetto con le prime pale oltre le 12 miglia. "Ho sempre considerato imprescindibile questo dato progettuale nelle osservazioni che ho presentato. Sono soddisfatto che i comuni mi abbiano seguito su questa strada".Tuttavia "il confronto deve proseguire per migliorare ulteriormente il progetto che continua ad avere impatti notevoli". Il senatore più che alla distanza pensa ora alle luci. "I 51 aerogeneratori, alti 220 metri e con pilone dal diametro di 7,5 metri, saranno illuminati ciascuno da 5 luci ad alta intensità, 3 a metà pilone e due in cima. Centinaia di luci in mare sempre visibili, in ogni foto della cartolina della Riviera. Se è vero che la comunità riminese è disposta a fare la propria parte sulla via della transizione energetica, è doveroso compiere qualunque sforzo affinché i costi in termini paesaggistici e di sicurezza siano minimi. Non dimentichiamo, infatti, che l’impianto è privato e l’energia prodotta non sarà per Rimini ma venduta in rete".