Centri antiviolenza, sale il numero di donne in cerca di aiuto

Nel 2022 sono state 341 le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza di Rimini. Aumentano gli ingressi e le donne assistite, ma anche coloro che usufruiscono dei corsi e dei servizi della ’Casa delle donne’ per il supporto al lavoro, la tutela giuridica e commercialistica e il sostegno psicologico. Lo dicono i numeri dello scorso anno, resi noti ieri dal Comune di Rimini in una nota. Le donne che hanno chiesto aiuto, lo scorso anno, sono state 69 in più rispetto al 2021, quando il numero totale si fermò a 272. "Nelle case rifugio – riferisce l’amministrazione – nel 2022 sono state accolti 30 donne e 25 minori, per un totale di 6180 notti di ospitalità". L’incremento della domanda ha portato all’apertura di un’altra casa rifugio, Casa Angela (nome dedicato a una delle vittime dei femminicidi avvenuti a Rimini l’anno scorso) allo scopo di potenziare i posti disponibili per l’ospitalità. In 365 giorni sono state 321 invece le donne che si sono rivolte, a vario titolo, ai servizi della ’Casa delle donne’, 27 in più rispetto al 2021, confermando un trend in progressivo aumento dal 2019, quando il numero complessivo era di 259. A differenza di quelle che si rivolgono ai centri antiviolenza "si tratta di donne che non necessariamente sono state vittime di violenza – spiegano da Palazzo Garampi – ma che manifestano bisogni relativi alla sfera del sostegno psicologico, della tutela legale e commercialistica o della ricerca del lavoro. Non solo, tra queste rientrano anche coloro che si rivolgono agli sportelli per avere informazioni o hanno frequentato, ad esempio, i corsi di autodifesa". Tra gli sportelli, quello di consulenza psicologica è stato il più utilizzato, con 82 consulenze (23 in più dello scorso anno), seguito da quello legale (56 accessi, 16 in più del 2021), quello commercialistico (attivo però solo da settembre, con 38 accessi), 38 gli accessi per consulenze relative al curriculum e al lavoro. E ancora: 60 le donne che si sono rivolte allo sportello informativo o hanno partecipato a corsi di formazione, 60 anche coloro che hanno chiesto informazioni o assistenza per stalking o violenze.

"Questi numeri – sottolinea la vicesindaca con delega alle politiche di genere Chiara Bellini – ci indicano l’importanza di procedere, come amministrazione comunale, in due direzioni parallele". La prima "è quella che riguarda la risposta immediata all’emergenza, e quindi alla protezione di chi segnala una violenza oppure richiede un aiuto o una consulenza al centro antiviolenza. La seconda invece è a medio e lungo termine e prende in considerazione un livello più culturale e formativo".