Centri estivi, 35 scuole aperte e 500 posti

Crescono i numeri e gli investimenti per i centri estivi comunali di Rimini. Dal 2019 al 2024 le richieste di sostegno alla disabilità sono salite da 200 a 305, con un investimento più che raddoppiato da parte del Comune: da 650mila euro a oltre un milione. Per l’estate 2024 saranno 500 i posti disponibili nei centri comunali, ospitati in 35 scuole: 17 tra nidi e infanzia per la gestione diretta, 18 per l’associazionismo sociale tramite bando. Aumentano anche i fondi per l’abbattimento delle rette, con 90mila euro stanziati, oltre ai contributi da Inps, ministero, Fse e Regione. Anticipate due nuove delibere su inclusione e tariffe in giunta il 20 maggio. I dati sono stati presentati in seconda commissione dalla vicesindaca Chiara Bellini (foto) insieme ai responsabili dei servizi educativi Massimo Stefanini e Rossana Salimbeni.