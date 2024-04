Centri estivi a Coriano. Aumentano i fondi per le famiglie

Il Comune di Coriano ha deciso di aumentare di 60mila euro il fondo a sostegno delle famiglie per la frequenza dei figli disabili ai centri estivi. "Di anno in anno cresce la cifra investita per un servizio che ritengo fondamentale a tutela delle famiglie con impegni di lavoro e difficoltà nel periodo estivo - spiega l‘assessore ai Servizi educativi, Paolo Ottogalli -. Per questo motivo stanziamo per il 2024 la somma di 60mila euro, 10mila euro in più rispetto al 2023". Lo scorso anno sono stati erogati 28 voucher ad altrettante famiglie. Quest’anno il Comune intende alzare le soglie Isee.