Centri estivi aperti da giugno a settembre Ecco le linee di indirizzo

Riccione pone otto capisaldi per una gestione di qualità dei centri estivi, da giugno a settembre, adottando le linee di indirizzo della Regione Emilia-Romagna. Interessano personale, formazione e titoli di coordinatori ed educatori, cibo e accoglienza degli ospiti portatori di disabilità.Si parte dal tempo di permanenza, che dovrà essere "solo diurno e prevedere attività ricreative, ludiche ed educative rivolte al recupero delle relazioni e della socialità". Occhio alla quantità e qualità dell’accoglienza, da valutare in base al numero medio degli iscritti da 0 a 17 anni con specifico riferimento alla rispondenza e ai bisogni del territorio. Poi gli orari: "Dovranno essere flessibili e garantire l’apertura anticipata, il part-time, il tempo pieno e l’orario prolungato". Poi i pasti, la somministrazione dovrà essere garantita all’interno del centro estivo, nel rispetto di tutte le norme europee, nazionali e regionali vigenti sulla sicurezza alimentare. È infine richiesta l’ "accoglienza aperta e completa di portatori di disabilità" (in foto la vicesindaca Villa).