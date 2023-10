Centri estivi, arrivano gli ammortizzatori

Sono 207 le famiglie riccionesi che riceveranno un contributo per ammortizzare in parte il costo del centro estivo per i figli. In estate è uscito il bando per la cosiddetta conciliazione vita-lavoro. Una opportunità rivolta alle famiglie per fare fronte alle spese del centro estivo per i bambini di età compresa tra 3 e 13 anni e tra 3 e 17 anni per i bambini e adolescenti certificati. Il bando rivolto ai genitori era stato riaperto dal Comune. Infine sono state pubblicate sul sito dell’ente pubblico le graduatorie con gli aventi diritto al contributo. Si tratta di 207 famiglie. Ridotto il numero delle domande non ammesse limitato a 10 casi.