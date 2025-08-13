Centri estivi cuore d’oro: donati 700 prodotti

I centri estivi di Santarcangelo hanno raccolto più di 700 prodotti alimentari e di prima necessità da donare all’emporio solidale ’U i è da magné’. E lunedì scorso in Municipio si è svolto un momento di ringraziamento alla presenza del sindaco Filippo Sacchetti e dell’assessore al Welfare di Comunità, Filippo Borghesi. "L’idea di organizzare una raccolta a favore dell’emporio solidale, nata dal centro estivo Fai Centro dell’Ag23 e subito condivisa con i volontari di ’U i è da magné’ – sottolineano dall’amministrazione comunale – ha ottenuto l’adesione di altri cinque centri estivi presenti a Santarcangelo (Spazio Libero, Together, Podere Santa Pazienza, Summer Angels e Summer Experience) arrivando a coinvolgere complessivamente circa 500 tra bambini e ragazzi, insieme a educatori e famiglie". Nel complesso, l’iniziativa ha consentito di raccogliere più di 700 prodotti alimentari e di prima necessità, compresi 280 pacchi di pasta, 40 pacchi di riso, 130 bottiglie di passata, 120 confezione di tonno e 100 confezioni di legumi. Insieme agli scatoloni con i prodotti, le famiglie che fanno la spesa all’emporio solidale hanno ricevuto anche biglietti e cartoline con i pensieri di bambini e ragazzi, dedicati alla solidarietà e al dono.