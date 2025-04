Centri estivi sempre più richiesti. Cinquecento i posti a disposizione

Un ‘esercito’ di bambini nei centri estivi. Negli ultimi anni il servizio è diventato una necessità per tante famiglie riminesi. In passato, fino al 2020, l’anno del Covid, le richieste per i centri estivi difficilmente superavano quota duecento, spiegano dall’amministrazione comunale. Poi è cambiato tutto. Per l’estate ormai alle porte i posti che il Comune metterà a disposizione saranno oltre cinquecento, divisi tra i 300 nei nidi, dove è stato inserito il criterio della continuità educativa con il servizio invernale, e 200 nelle scuole dell’infanzia 3-6 anni.

E’ volato alle stelle anche l’investimento che fa il Comune nei centri estivi. Nel 2020 l’amministrazione mise a disposizione 152 voucher per la frequenza dei centri estivi, che equivalevano a 557mila euro. Lo scorso anno si arrivò a 309 voucher per un valore che superò il milione di euro, con un aumento medio di 200mila euro ogni anno.

"Valori sostanzialmente raddoppiati - spiega la vicesindaca Chiara Bellini -, così come è raddoppiato l’investimento per il sostegno all’inclusione scolastica nei centri estivi che è arrivata a superare nel 2024 il milione di euro, con circa 300 bimbe e bimbi assistiti. Un investimento che dimostra il nostro approccio inclusivo, mettendo al centro della nostra offerta educativa, anche estiva, l’idea concreta che attraverso l’integrazione nessuno venga lasciato indietro". Il comune pubblicherà nei prossimi giorni il bando per la realizzazione dei centri estivi comunali di Rimini per la prossima estate.

"Parliamo di un servizio pensato per essere sempre più in sintonia con i mutati bisogni della città. Il punto di partenza è che i centri estivi rappresentano a tutti gli effetti un momento educativo, che, come Amministrazione, scegliamo di improntare a parametri di qualità e accessibilità, con particolare attenzione all’inclusione sociale e al sostegno alla disabilità".