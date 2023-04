Centri estivi, stabiliti i criteri

Il centro estivo per i bambini che frequentano le scuole per l’infanzia di Riccione si pagherà anticipatamente. Il Comune ha stabilito criteri e tariffe del servizio che si terrà per quattro settimane in luglio e per cinque in agosto. Si tratta del centro estivo Le Dune attivo nelle scuole d’infanzia comunali e statali, al quale ci si potrà iscrivere tra il 15 e il 31 maggio. Gli orari saranno quelli classici, dalle 8,30 del mattino alle 16 per l’orario intero e fino alle 13-13,30 per quello ridotto. Il servizio di anticipo è previsto, ma a pagamento. Per le tariffe massime si va dai 364 euro per entrambi i mesi con orario intero (250 euro con orario ridotto) ai 161 di luglio oppure 202 di agosto sempre con orario intero. Le tariffe diminuiscono con l’abbassarsi dell’Isee, al di sotto di 15.494 euro. Sono previste quattro fasce più quella con famiglie che hanno 3 o più figli residenti. I pagamenti andranno effettuati in forma anticipata, con un primo versamento per il mese di luglio da fare entro il 22 giugno, mentre per agosto il termine cadrà il 20 luglio. Possono accedere al servizio i bambini iscritti alle scuole dell’infanzia comunali nell’anno scolastico di riferimento e quelli residenti nel Comune di Riccione iscritti alle scuole dell’infanzia statali sempre nell’anno scolastico di riferimento.