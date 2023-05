Centri estivi, un milione e 400mila euro per ridurre le rette e aiutare i disabili

Abbattimento delle rette, assistenza per i disabili, sostegno al sistema pubblico e privato. Sono questi i principali obiettivi dell’amministrazione comunale in vista della partenza dei centri estivi. Sul piatto un investimento complessivo di oltre un milione e 400mila euro. Le risorse serviranno in primis al sostegno all’inclusione e per la disabilità, per cui il Comune di Rimini investe 900 mila euro. Una quota importante che, osserva in una nota Palazzo Garampi, "manifesta la prioritaria attenzione verso le famiglie con maggiori bisogni, garantendo per tutti lo stesso standard di qualità". Per fare fronte all’aumento dei costi organizzativi per i centri estivi, il Comune ha scelto di intervenire anche con risorse aggiuntive del proprio bilancio. Il mix tra risorse regionali, fondo sociale europeo e comunali ammonta a più di 450 mila euro.