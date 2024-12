Centro 21, la famiglia si allarga : "Ora seguiamo ottanta ragazzi"

L’associazione di volontariato Centro 21 di Riccione raddoppia il numero dei ragazzi seguiti, un’ottantina in tutto. Si moltiplicano anche le sedi, a breve sarà aperto un sesto punto, dove si lavorerà per preparare i giovani agli inserimenti lavorativi. Ne parla la presidente Cristina Codicé impegnata in una serie di progetti e attività, anche in vista del Natale.

La famiglia si allarga?

"Al momento seguiamo circa ottanta persone, dai bambini agli adulti, L’ospite più grande ha 50 anni, il più piccolo cinque. Da qualche anno lavoriamo con i bambini delle scuole primarie, perché abbiamo visto che anche per la loro autonomia prima si parte e meglio è. In base alle fasce d’età e alle caratteristiche personali portiamo avanti svariati progetti".

Perché il numero dei ragazzi è cresciuto?

"Abbiamo aperto una collaborazione con l’amministrazione, in particolare con i Servizi sociali, che ci hanno incaricato di realizzare due progetti sperimentali, di cui uno rivolto ai ragazzi con autismo. L’obiettivo è di portarli alle autonomie di vita residenziale, ossia ad autogestirsi a casa, percorso finora seguito da una dozzina di giovani. Si lavora intanto anche per l’autonomia lavorativa. Sono una decina quelli hanno ottenuto un contratto di lavoro, non in forma assistenziale. Tra le aziende che li hanno assunti, rimanendo fedeli ci sono Peccati di gola di Rimini, Mad Lele che gestisce i nostri Mc Donald, l’hotel The One di Riccione e la concessionaria Mazzoli di Misano".

E le sedi?

"Al momento disponiamo della sede di viale Limentani, aperta nel 2014, di alcuni spazi nell’istituto Maestre Pie, nonché dell’Atelier a 21 mani in via Cilea e due case dell’autonomia. A queste a breve se ne aggiungerà un’altra per l’attività di preparazione agli inserimenti lavorativi, su richiesta dell’amministrazione".

Si avvicina il Natale, tempo di regali...

"Nell’Atelier, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, oltre alle bomboniere, si trovano moliti articoli da regalo, anche in legno, realizzati nella nostra falegnameria, poi panettoni artigianali, pacchi confezionati in parte con nostri prodotti. Facciamo poi laboratori, oltre a quelli artisticii, allo Ial, scuola alberghiera e di ristorazione di Riccione, quelli di cucina, dove i ragazzi mettono in pratica quanto imparano. Al momento seguono un corso di pasticceria. Qui producono anche parte dei prodotti che proponiamo per Natale".

Nives Concolino