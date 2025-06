Centro acceso, turisti coinvolti. La Shopping Night si fa in tre: negozi, eventi e hotel in prima linea

Le luci delle vetrine si accendono per la decima edizione della Rimini Shopping Night. Da domani e per tutti i mercoledì d’estate fino al 27 agosto, il centro storico diventerà un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto tra musica, spettacoli, mercatini, mostre e soprattutto l’apertura serale dei negozi. L’iniziativa, organizzata da Cna Rimini, insieme all’amministrazione e da quest’anno anche l’Associazione albergatori, nel 2024 ha coinvolto 90 mila partecipanti, con una media di 8mila presenze a serata.

"Quella di stare aperti anche in orario serale è una grande opportunità per tutti – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad -. In questo momento il commercio sta soffrendo, ma piangersi addosso non serve a nulla, al contrario occorre evolversi valorizzando le attività che ci sono. In più grazie alla collaborazione con l’Associazione albergatori, ora l’evento verrà pubblicizzato direttamente negli hotel, invogliando sempre più turisti a venire a fare un giro in centro negli orari serali".

Un’edizione speciale per la Shopping night, che quest’anno spegne dieci candeline, confermandosi un contenitore ricco di eventi, dando valore all’offerta turistica e culturale della città, unendo sempre di più la spiaggia al centro. Oltre ai negozi aperti, allungheranno i loro orari anche i musei della città, oltre alle mostre d’arte, il mercatino dei bambini ‘Ricordi in soffitta’ e quello dell’artigianato in piazza Tre Martiri e poi ancora eventi enogastronomici, show cooking, concerti, dj set e sport.

"Il commercio è un asse importante per l’economia della nostra città, un comparto che ha visto giorni migliori e per questo è importante che si organizzino eventi come la Shopping night – dice Davide Ortalli, direttore Cna Rimini -. Anche quest’anno faremo in modo che il centro storico si ravvivi, ma questo sarà possibile solo grazie alla collaborazione di tutti".

Inizia quindi il conto alla rovescia per il primo mercoledì sera dello shopping riminese tra le 200 attività del centro. "Questo è un piccolo grande gesto che aiuta l’economia di Rimini – conclude la presidente di Cna comunale di Rimini, Elena Zanni -. Ma non solo, anche la sicurezza, con le luci accese e il via vai di persone in orario notturno".

