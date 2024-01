Centro Alta Marea, i soci over 65 a scuola di internet

Non sono ’nativi digitali’ ma vogliono assolutamente recuperare terreno. Domani alle 16 al Centro sociale Alta Marea si svolgerà un incontro sulla digitalizzazione espressamente rivolti alla terza età e ai frequentatori del Centro. Organizzato in collaborazione con Ada, realtà che già si occupa dello Sportello digitale per gli anziani - tutti i mercoledì in residenza comunale - l’appuntamento fornirà ai presenti un orientamento utile in particolare su servizi quali Spid e Fascicolo Sanitario Elettronico. Sono già quarantina gli over 65 ’digitalizzati’ negli ultimi sei mesi grazie all’attività dello Sportello di aiuto digitale avviato a maggio frutto di un progetto dell’amministrazione comunale con Ada, presieduta da Mauro Aluigi, nominato dalla giunta anche Garante dei dirtti degli anziani,