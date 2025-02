Centro antiviolenza, 106 donne accolte

Aumentano gli accessi al Centro antiviolenza Chiama chiAma di Cattolica, con numeri che fanno riflettere su un fenomeno che non accenna a diminuire sul territorio. Nel 2024 sono state infatti 106, di cui 79 al primo accesso, le donne accolte al Centro, 29 in più rispetto al 2023, che ha registrato 77 donne, di cui 65 in primo accesso. Il report del 2024 evidenza inoltre che si tratta di donne prevalentemente italiane (81%) e madri nel 74% dei casi, perlopiù di minorenni. Sono in maggioranza donne occupate (53%) mentre l’altra metà si divide egualmente tra occupate e disoccupate, studentesse, pensionate, beneficiarie di sussidi. Le donne di origine straniera (15%) rivoltesi al centro antiviolenza sono invece moldave, albanesi, bielorusse, nigeriane, rumene, tunisine, ucraine e marocchine. Benché le donne seguite dal Cav risiedano in gran parte nel Distretto di Riccione, una percentuale dei dati (14,5%) rileva una provenienza da altre città in Emilia-Romagna o in Italia. Tali dati del report 2024 sono stati illustrati durante l’Open Day di ieri mattina, organizzato a Palazzo Mancini, voluto dalla sindaca Franca Foronchi, dall’Assessora alle pari opportunità Claudia Gabellini e dalla Presidente di MondoDonna Onlus Loretta Michelini con l’obiettivo di far conoscere a cittadini e cittadine i servizi e le modalità di intervento del Centro a sostegno delle donne vittime di violenza.

"Abbiamo voluto fortemente questo Open Day – commentano la sindaca Franca Foronchi e l’Assessora alle Pari Opportunità Claudia Gabellini – come ulteriore azione per far conoscere i nostri presidi. Per chi è vittima di violenze, è di vitale importanza sapere che ci sono luoghi e persone pronte ad accoglierle in ogni momento con competenza, professionalità e umanità e questo aspetto è proprio quello che fa la differenza". Loretta Michelini, presidente di MondoDonna ha ribadito: "La dislocazione diffusa e vicina alle donne consente loro una maggiore tutela e privacy, i nostri Cav rappresentano veri e propri presidi antiviolenza: sono luoghi di salvezza e rinascita".

Luca Pizzagalli