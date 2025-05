Centro blindato. Fratelli d’Italia:: "Anche merito nostro"

"Era ora. Dopo tanto tempo, forse troppo, l’amministrazione comunale si è ricordata di prendere provvedimenti sulla sicurezza in centro". Così Stefano Paolini, a nome del direttivo di Fratelli d’Italia, sulla decisione di blindate il ‘salotto’. "Ovviamente si è dimenticata che è stata Fratelli d’Italia a sollecitare rimedi in tal senso dopo aver più volte raccolto le istanze e le proteste dei commercianti, stanchi e preoccupati per una criminalità dilagante", prosegue Paolini. "Nel comunicato diffuso dal Comune non si fa menzione al nostro impegno, ora non resta che attendere che tutto l’iter si velocizzi perché l’estate è alle porte. Fratelli d’Italia vigilerà su viale Ceccarini affinché tutto si svolga nel più breve tempo possibile. Siamo disponibili a collaborare anche se sappiamo che per partito preso Angelini e la sua allegra brigata mai si sognerebbero di consultarci o di chiedere pareri su una questione così delicata. Operatori commerciali, cittadini e turisti sanno però che noi ci siamo, aperti e disponibili al dialogo e al confronto senza rimanere arroccati dietro le mura di un municipio sempre poco accessibile".