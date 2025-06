Centro blindato, telecamere attive. Ma per ora niente sanzioni

Avvisi, ma nessuna multa. Dal 2 giugno le telecamere che vigilano gli accessi all’isola pedonale, nei varchi dove sono presenti i pilomat (le colonnine a scomparsa), stanno rilevando i mezzi che accedono all’area anche senza averne autorizzazione. Si tratta della fase sperimentale che dovrebbe durare circa un mese, questo il periodo che si è dato il municipio. Dai fornitori ai residenti fino ad arrivare ai commercianti, in queste settimane andranno a presentate le richieste per poter accedere all’area. Chi ne avrà diritto otterrà il pass. Molto cambierà per i fornitori di attività commerciali e pubblici esercizi che saranno obbligati a rispettare orari precisi (dalle 8 alle 11 del mattino con i pilomat abbassati), per poter varcare l’ingresso della zona a traffico limitato. Per effettuare le consegne anche in altri orari, non rimarrà che parcheggiare all’esterno dell’isola pedonale. L’amministrazione ha identificato 23 nuovi stalli dedicati al carico e scarico nelle immediate vicinanze del centro. Dopo le 11 del mattino i fornitori dovranno dotarsi di carrelli per portare le merci nelle attività. I nuovi posti riservati per il carico e scarico saranno così distribuiti: 7 stalli in piazzale XXV Aprile, 2 in viale Corridoni, 3 in viale Dei Giardini, 5 in viale Catullo, 5 in viale Latini e 1 in viale Gramsci. "Nel corso di questa fase sperimentale – spiegano dal municipio –, che proseguirà per alcune settimane, eventuali accessi non autorizzati verranno segnalati ma non sanzionati. Al termine del periodo di prova, il sistema entrerà a regime con l’attivazione delle sanzioni previste".

a. ol.