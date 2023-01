"Centro deturpato? Macché Il villaggio è piaciuto ai bellariesi"

"L’amministrazione comunale meditante i propri tecnici si è immediatamente attivata per risolvere la situazione ed è già intervenuta con le ditte interessate, senza il bisogno di sollecitazione". I gruppi consiliari di maggioranza replicano al consigliere Alessandro Berardi (Civici per Bim) che aveva denunciato "danneggiamenti alla pavimentazione nell’Isola dei Platani a causa degli allestimenti natalizi e di alcune attrazioni". In particolare, in piazza della chiesa. Chiedendo "chi pagherà i danni?" "La pubblica e manifestata percezione della buona riuscita del Capodanno diffuso e del villaggio di Natale – continua la maggioranza – forse valutati tra i migliori di tutto il circondario, certamente dà fastidio al consigliere Berardi, così come i lavori in corso nel nostro territorio comunale". "Si sono manifestate delle criticità e dei problemi post eventi? Nessuna catastrofe – continuano i gruppi consiliari –. Parliamo di gommatura della pavimentazione impolverata, verrà riattivato il colore ed interverrà chi di dovere, mediante assicurazione, per ripristinare le cose. Sarebbe bastato essere presenti e vedere quanti giovani, dai più piccoli agli adolescenti, hanno usufruito gratuitamente delle strutture e si sono divertiti nella nostra Isola dei Platani per capire la validità delle scelte e delle proposte. Altro che ’centro deturpato’". Stoccata finale: "E per chiudere la ’profezia’ di un 2024 pieno di cantieri in città! Il nostro lavoro quotidiano vuole portare ad un miglioramento di Bellaria Igea Marina ed i progetti presentati, finanziati, appaltati, in realizzazione o in avvio, ben vengano non solo nell’anno in corso ma anche nei prossimi ed oltre".