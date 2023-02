Centro e Marano, la giunta in tour

Dopo i mattoncini tocca al futuro di viale Ceccarini e dell’area portuale. Il tour nei quartieri della giunta comunale è giunto al termine con gli ultimi due incontri. Mercoledì alle 21 la sindaca e la giunta saranno nella sala del piano terra del Palazzo del Turismo per un nuovo incontro con la cittadinanza. Verrà fatto un focus sul centro della città. "I lavori di sistemazione della pavimentazione di viale Ceccarini e di tutta l’area pedonale del centro di Riccione sono partiti –ricorda la sindaca Daniela Angelini –. Ma andremo a presentare i progetti futuri che coinvolgeranno tutta l’area. L’obiettivo di questi incontri è soprattutto quello di instaurare un dialogo costruttivo, ascoltare la voce dei cittadini e degli operatori ed informarli su come stiamo ripensando per la città". Il 15 marzo ultimo incontro al Marano.