Centro estivo aperto anche ad agosto

Avevano chiesto di prolungare la data e l’orario di apertura del centro estivo statale misto (infanzia ed elementari) di Acquaviva. Avevano raccolto un centinaio di firme e le avevano consegnate alla segreteria di Stato all’Istruzione. Segreteria che proprio in questi giorni ha accolto e approvato la richiesta. "Come genitori – dicono i promotori della raccolta firme lanciata ormai due mesi fa – esprimiamo la nostra soddisfazione e ringraziamo tutti quelli che hanno sostenuto la raccolta firme". Il centro estivo statale misto di Acquaviva, negli ultimi anni, prevedeva un’apertura limitata fino al mese di luglio e con orario ridotto fino alle 14.30. Ora resterà aperto fino alle prime due settimane di agosto e fino alle 16, come richiesto dalle famiglie che avevano messo a conoscenza della situazione diffusa di difficoltà dei genitori con un lavoro a tempo pieno.