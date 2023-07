"Centro estivo nella scuola in cui lavora l’assessore"

Dalla Pro loco alle scuole private, fino ad arrivare in municipio. La lista civica Torri Unite con Elena Castellari non molla la presa e ribatte all’amministrazione Casadei. La civica di opposizione punta il dito sull’assessora alla Scuola, Esposito. "È membro della giunta e dipendente di una scuola privata a cui il Comune ha affidato il centro estivo. Per altro a dirigere la scuola è la sorella dell’assessora. Il fatto che ‘il centro estivo procede ottimamente ed i genitori sono davvero contenti’, come ha detto il sindaco, non cambia nulla: ci mancherebbe che funzionasse anche male. Casadei dice che hanno seguito tutte le procedure ed è tutto regolare, ma è opportuno?". Per la lista della Castellari si pone tuttavia il problema dell’opportunità anche nell’avere "metà dei consiglieri e membri della giunta iscritti alle due Pro loco. Stiamo parlando di realtà che ricevono vantaggi dalla stessa amministrazione comunale. Una situazione grave a cui il sindaco non ha risposto".