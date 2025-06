Centro giovani, la creatività trova casa all’Arboreto Cicchetti

Il progetto ‘Giovani dappertutto’, promosso dall’assessorato ai Servizi alla persona-Politiche giovanili, porta una novità: l’apertura del Centro giovani all’Arboreto Cicchetti, in via Bufalini a due passi da viale Ceccarini. Lunedì ha aperto il nuovo spazio rivolto ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 15 e i 34 anni, che resterà aperto nel periodo estivo ogni lunedì e giovedì dalle 16,30 alle 19,30, fino al 29 settembre.

Il nuovo spazio pensato per i giovani si trova immerso nel verde e nella zona centrale della città. Il Centro giovani, spiegano dall’amministrazione comunale, vuole diventare un punto di ritrovo in cui condividere interessi e passioni, sviluppare competenze relazionali, riconoscere le diversità come una risorsa, promuovere i valori della cittadinanza attiva e della partecipazione civica. Il centro adotta un proprio codice di regole condivise, e non c’è un programma predefinito. Questo consente a ogni ragazzo e ragazza di contribuire con le proprie idee, proposte e iniziative, diventando protagonista della costruzione di uno spazio in cui sarà parte attiva. Educatori qualificati saranno presenti per facilitare la comunicazione tra i partecipanti, accompagnare e mediare i processi di gruppo, promuovere l’ascolto reciproco.

Il Centro giovani si inserisce nelle iniziative di ‘Giovani dappertutto’, il progetto che ha già avviato eventi musicali ideati e realizzati dai ragazzi stessi e i laboratori creativi in corso di realizzazione: ‘Foto con smartphone & inspo social’ dedicato alla fotografia e ‘Feuille et Maman’, il percorso di ceramica creativa.