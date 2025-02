Centro Giovani: ’palla’ a Bartolomei, il presidente-poeta

Sport e cultura. Domani sera al Centro Giovani Kas8, una "serata da non perdere tra cultura, sport e risorse sociali", segnala l’amministrazione. Tre tematiche "che convogliano nella figura e nella storia di Luca Bartolomei, giovane poeta e presidente dell’asd Real Morciano il quale presenterà il proprio libro ’Pensieri in cammino’". Sempre al Centro Giovani, da febbraio a maggio, si svolge il nuovo doposcuola con cui il Kas8 offre ai ragazzi un supporto nello svolgimento dei compiti, e varie altre attività. Il martedì e il venerdì dalle 15,30 alle 18,30, i partecipanti possono contare sull’aiuto di esperti in molte discipline e saranno coinvolti in attività di gioco. Per informazioni:

centrogiovanikas8@apg23.org

tel. 349.8784849.