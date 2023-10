Centro, grotte e casamatta: boom di turisti

Oltre 16mila turisti arrivati in città da gennaio ad agosto, con una crescita del 5,8 per cento rispetto al 2022 e addirittura del 35,9 per cento sul 2019. E nei primi otto mesi le presenze turistiche (i pernottamenti) sono stati quasi 31mila, con un aumento del 4,5 per cento sul 2022 e del 39,7 sul 2019. A Santarcangelo il turismo continua a crescere con numeri importanti. E dopo la fiera di San Michele, tutti gli occhi sono puntati su San Martino, che quest’anno si presenterà con un programma ricco e con diverse novità, anche dal punto di vista logistico.

Tornando ai numeri, i mesi di luglio, agosto e settembre si sono chiusi con 1.500 visite in più al centro storico e alle grotte rispetto allo scorso anno: 2.300 turisti per i tour di luglio, circa 3.000 per quelli di agosto e 2.000 a settembre. In questi mesi sono state 4.500 le persone che hanno visitato la casamatta di epoca malestiana di piazza Balacchi, aperta al pubblico da giugno. Questo "a dimostrazione – osserva il Comune – che per la nuova area archeologica, recentemente portata alla luce dopo decenni, c’è forte interesse da parte di turisti e visitatori". Per la sindaca Alice Parma e l’assessore al turismo Emanuele Zangoli "quella che si è conclusa è stata una stagione estiva molto positiva, frutto della capacità di investire sul nostro patrimonio e di organizzare proposte culturali, musicali, enogastronomiche". Oltre al lavoro dei volontari della Pro Loco, che gestiscono da tanti anni l’ufficio Iat di accoglienza turistica e le visite guidate, Santarcangelo con gli altri comuni della Valmarecchia sta investendo sempre di più sulla promozione anche sul web, in particolare con il sito explorevalmarecchia.it. Qui si possono trovare informazioni su dove dormire e mangiare e quali mezzi prendere per esplorare la Valmarecchia.

Sul sito vengono narrate la storia e le bellezze di Santarcangelo e della Valmarecchia, e forniti itinerari per chi va in bicicletta o fa trekking. È stata poi aggiunta la sezione PlayValmarecchia, per conoscere il territorio divertendosi e giocando. Quattro i tipi di videogame disponibili, da Foody crush per scoprire i prodotti tipici a Cycle Valmarecchia, e ci sono anche un gioco memory e un puzzle con personaggi, storie e i monumenti più importanti.