Centro ittico, il Comune tira dritto tra le proteste

Nuovo mercato ittico: il Comune ha dato il via al procedimento per approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica. La variante prevede "un polo di funzioni dedicato alla pesca – sottolinea l’amministrazione – che risponda meglio alle esigenze degli operatori e si integri in maniera più armonica al contesto urbano circostante rispetto all’attuale mercato ittico presente in via Leurini". Come? "Con modifiche che tengono soprattutto conto dei criteri di sostenibilità, delle nuove norme ambientali e quindi del nuovo codice degli appalti, nonché dei recenti rincari delle materie prime". Da capire se basterà a spuntare le armi all’agguerrito comitato dei residenti di via Sinistra del porto, che si batte da mesi e chiede lo "stop al nuovo mercato ittico al posto del parco", e ha raccolto oltre 1.500 firme contro il progetto. Contro il progetto insorge anche il coordinamento degli 8 comitati cittadini: "Una logistica che porterà un aumento importante di camion e auto su via Coletti e limitrofe, un’area già oggi congestionata". "È una struttura strategica per la blue economy – spiega l’assessora Anna Montini – come hanno confermato anche ieri (martedì, ndr) i membri della consulta del porto che abbiamo incontrato per presentare loro la variante. Un polo moderno, adeguato a una realtà come Rimini, che ha nella sua filiera ittica non solo storia e tradizione ma anche un asse portante dell’economia dei prodotti primari del territorio, che conta centinaia di imprese e migliaia di lavoratori". Il progetto sarà presentato in un incontro pubblico venerdì 21 marzo alle 18 alla scuola Madre Teresa di Calcutta in via Sforza, dagli assessori Morolli, Montini e Ridolfi e dal dirigente Alberto Dellavalle. Per la realizzazione del nuovo polo ittico – che sarà su due livelli senza interrato con un solo piano visibile dall’esterno - il Comune ha ottenuto 6,8 milioni dal ministero dell’agricoltura, e aggiungerà 2,3 milioni di fondi propri.

Mario Gradara