Centro ittico, via libera I soldi di Roma ci sono

Pericolo scampato. I soldi stanziati – e successivamente bloccati – dal governo per il nuovo centro ittico al porto, ci sono. A fine luglio, segnala il Comune, il ministero dell’Agricoltura ha dato il via libera al primo stralcio funzionale del progetto del ’centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura’, formalizzando il primo step di finanziamenti per 150mila euro. "Con l’ultima nota – rimarca Palazzo Garampi – il ministero ha quindi sottoscritto la richiesta avanzata dal Comune di Rimini di scaglionare in due fasi e in due differenti canali di finanziamento la realizzazione dell’opera. In questo modo l’amministrazione avrà la possibilità di accedere complessivamente a 7 milioni di euro, a fronte di un investimento previsto di 9 milioni e che ha l’obiettivo consegnare alla città una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della marineria e della blue economy riminese". Risolto il "complesso e incidentato percorso procedurale e burocratico". Il Comune ha chiesto e ottenuto di intervenire in due step, entrambi finanziati. Il progetto prevede la realizzazione, su un’area comunale sulla sinistra del porto, di un moderno mercato ittico su due livelli più un piano interrato per una superficie di 5.500 metri quadri. "La concessione di questo contributo da parte del ministero contribuisce a schiarire un po’ di nubi – è il commento dell’assessora alla blue economy Anna Montini – Si tratta di un primo stralcio che ci permetterà, entro l’imminente scadenza prevista dal programma ministeriale (31 dicembre), di portare a termine alcuni interventi a partire dalla sistemazione dell’area anche per il rimessaggio delle reti da pesca e che poi dovrà accogliere la nuova infrastruttura".