Centro per famiglie . Scuola di ambiente dedicata ai bambini

Prosegue oggi con un evento in tema ambientale il Festival dei Centri per le Famiglie, manifestazione diffusa che sino al 22 ottobre interesserà i territori di Bellaria Igea Marina e della Valmarecchia, ovvero Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Santarcangelo, Verucchio. Nella città di Panzini ieri è andato in scena, al Centro di via Ferrarin, l’incontro ’Genitorialità rilassata: risorse e limiti nella gestione del quotidiano in famiglia’, evento per genitori, insegnanti ed educatori a cura di Alessandra Gigli del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna. Questo pomeriggio alle 16.30 evento d’argomento ecologico. Titolo: ’Il valigione riciclone’, firmato Banca del Tempo di Bellaria Igea Marina e rivolto a famiglie con bambini in età 3-6 anni.