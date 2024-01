Centro per i profughi cerca operatori che parlino arabo

Una cooperativa che opera a Bellaria e a Pennabilli cerca un operatore sociale e tre mediatori culturali da adibire al servizio presso centri di accoglienza profughi. All’operatore sociale viene richiesto, possibilmente, il possesso di una laurea umanistica. Indispensabili, invece, sono la patente di tipo B, l’auto propria e la conoscenza della lingua francese. Per quanto riguarda i mediatori, serve la laurea linguistica interculturale. Inoltre è indispensabile l’iscrizione all’albo dei mediatori culturali. Occorre è necessario che i candidati siano di madrelingua araba e abbiano conoscenza della lingua francese o inglese a livello C1. Sempre richieste la patente B e l’auto propria. Tutte queste inserzioni sono rivolte a candidati ambosessi, come da legislazione vigente. Per proporsi registrarsi con Spid o Cie su ‘Lavoro per te’ e selezionare la mansione di interesse.