Centro per l’impiego in via Puglie, tecnici al lavoro

In cerca della storia nella ex scuola all’inizio di via Puglie. È qui che dovrà esse realizzato il nuovo centro per l’impiego grazie ai fondi intercettati dall’amministrazione comunale prima del commissariamento. Il progetto sta andando avanti e gli uffici hanno dato il via alle operazioni che porteranno ai sondaggi sulle murature e sulla struttura esistente in cerca di tracce storiche. Si tratta di sondaggi archeologici resi necessari dopo la richiesta della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. Il Comune ha affidato i lavori a una ditta specializzata per un totale che supera i 6mila euro. Se gli esiti non daranno alcun riscontro potranno partire i lavori veri e propri per trasformare l’edificio nel Centro per l’impiego.