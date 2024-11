Va in un centro per ringiovanire. “Ustionata dopo il trattamento”

Rimini, 29 novembre 2024 – E’ cominciato ieri, con la fase istruttoria davanti al giudice monocratico del tribunale di Rimini, il processo a carico di un medico specializzato in medicina estetica, operante in vari centri della provincia, nei cui confronti è stata formulata l’ipotesi di accusa di lesioni personali aggravate. Tutto nasce dalla denuncia presentata da una ex paziente, una professionista riminese 40enne, assistita dall’avvocatessa Chiara Lazzarini, che ha puntato il dito contro il medico sostenendo di essersi sottoposta a un trattamento di foto ringiovanimento mediante luce pulsata che tuttavia - per via di quella che lei stessa definisce “grave imperizia del professionista sanitario” - le avrebbe provocato “un forte surriscaldamento del viso e delle guance”. La donna che ha sporto querela, nella denuncia messa nero su bianco tramite il suo legale, parla addirittura di “abrasioni e ustioni” che le provocherebbero un forte disagio dal punto di vista sociale e professionale, impedendole ad esempio di sottoporsi in maniera prolungata alla luce del sole e quindi di andare al mare. Il medico, difeso dall’avvocato Christian Brighi del foro di Rimini, respinge con fermezza l’impianto accusatorio.

Il professionista ha alle spalle anni e anni di comprovata esperienza nel settore. Sostiene inoltre di aver sempre agito nel pieno rispetto dei protocolli e delle linee guida sanitarie e che non sarebbe possibile ravvisare in alcun modo un nesso di causa/effetto tra il trattamento da lui condotto e le reazioni cutanee che successivamente hanno interessato la paziente. Ricostruzione peraltro confermata anche dai periti nominati dalla difesa. Tutto comincia nel febbraio del 2022, quando la donna decide di recarsi dal professionista per un trattamento di foto ringiovanimento. Dopo aver firmato il consenso informato, si sottopone alla procedura basata sulla luce pulsata ma ecco che - stando a quanto da lei riportato nella querela - dopo alcuni minuti avverte “un sanguinamento e un senso di surriscaldamento e di calore al viso e alle guance”. Lì per lì la donna non ci fa caso più di tanto ma durante la notte - sostiene ancora - il dolore aumenta. Spaventata, telefona al medico “che mi consigliava di prendere alcuni farmaci e che era tutto nella norma”. Passano ancora dei giorni. Il dolore e il bruciore, all’apparenza, non accennano ad attenuarsi. Ecco così che la donna decide di andare all’ospedale Bufalini di Cesena. Il referento consegnato dai medici parla di “ispessimento ed edema dei tessuti moli sottocutanei, in particolare nelle regioni tempero-zigomatico, periorbitale, perinasale e mentoniera”.

La donna sostiene che in quel periodo i segni sul suo volto erano estremamente evidenti tanto da impedirle di uscire di casa per occuparsi delle sue normali occupazioni; ancora oggi inoltre continuerebbero a condizionare la sua vita e il suo lavoro. Per questo motivo, la denuncia nei confronti del professionista, è stata accompagnata da una richiesta di risarcimento pari a 75mila euro.